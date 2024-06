Spaccio di cocaina in Vallesina: è l'accusa che ha fatto scattare gli arresti domiciliare per Simone Gresti già indagato dalla procura di Ancona per il giallo sulla scomparsa e la morte della ex fidanzata Andreea Rabciuc – la 27enne romena di cui si sono perse le tracce il 12 marzo 2022 e i cui resti sono stati rinvenuti lo scorso 20 gennaio in un casolare nelle campagne di Montecarotto, oggi l'uomo, comparso davanti al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere