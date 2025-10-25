Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aprirà oggi la sessione istituzionale degli Stati Generali della Diplomazia Culturale, la Conferenza annuale che riunisce i Direttori degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che quest’anno si terrà a Macerata e Recanati.

L’evento si inserisce in un rinnovato approccio alle relazioni culturali che mette al centro i territori e le eccellenze italiane come motori della promozione culturale nel mondo, dopo le precedenti edizioni a Napoli, Firenze e Matera. In linea con il concetto di diplomazia della crescita, l’iniziativa intende inoltre promuovere una cultura capace di generare valore, creando sinergie tra cultura, impresa, innovazione e territori.

La Conferenza, iniziata ieri con una sessione di lavoro a porte chiuse, rappresenta un’occasione per gli 88 Istituti Italiani di Cultura nel mondo per confrontarsi su strategie innovative di promozione culturale all’estero, nonché per rafforzare il dialogo con le realtà culturali e imprenditoriali locali. Sono previste sessioni dedicate all’internazionalizzazione dei territori marchigiani, oltre a sessioni di dialogo tra cultura e crescita, che esploreranno modelli di collaborazione e di esportazione culturale utili per rafforzare la presenza culturale italiana all’estero e le potenzialità di ritorno economico per le imprese culturali italiane.

La conferenza, che si svolge in alcuni dei luoghi simbolo della cultura italiana come il Teatro Lauro Rossi di Macerata e Casa Leopardi a Recanati, vedrà anche la presenza della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, dei Sindaci di Macerata, Sandro Parcaroli, e di Recanati, Emanuele Pepa, oltre a personalità della cultura e dell’imprenditoria.

Il Ministro Tajani parteciperà anche alla cerimonia di consegna del Premio “Mercurio Alato”, riconoscimento che valorizza ogni anno l’iniziativa più significativa realizzata da uno degli Istituti di Cultura, in collaborazione con Rai Cultura.

La cultura è un motore economico concreto. Il sistema produttivo culturale e creativo italiano genera infatti oltre 110 miliardi di euro di valore aggiunto. Tra imprese, istituzioni del terzo settore e pubblica amministrazione, questo vasto ecosistema, ha raggiunto, se si considerano anche l’indotto e gli effetti indiretti, il valore di oltre 300 miliardi di euro, pari al 15% dell’economia nazionale. Oltre un milione e mezzo di persone lavora in questo settore con un sistema produttivo costituito da oltre 280 mila imprese.

GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA NEL MONDO.

Gli Istituti Italiani di Cultura rappresentano il principale veicolo della diplomazia culturale del nostro Paese. La rete è composta di 88 Istituti in 63 Paesi, che nel 2024 hanno realizzato più di 5.000 eventi.

Tra i principali obiettivi della diplomazia culturale italiana c’è la l’ideazione e produzione di iniziative mirate a garantire la qualità della promozione dell’immagine dell’Italia all'estero e a sostenere l'internazionalizzazione della produzione culturale italiana.

Tra le linee strategiche degli Istituti figurano l’internazionalizzazione della musica contemporanea, lo sviluppo dei giovani talenti attraverso programmi di residenza artistica, l’innovazione digitale dei canali e dei linguaggi. Tali percorsi affiancano le iniziative tradizionalmente legate alle rassegne annuali promosse dalla Farnesina; tra queste la Settimana della lingua italiana nel mondo, Fare Cinema, la Giornata del Contemporaneo, la Giornata della Ricerca italiana nel mondo, l’Italian design day, la Settimana della Cucina italiana nel mondo.