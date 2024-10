Dopo gli interventi per circa 10 milioni di euro finanziati dalla Regione e già realizzati dal Consorzio di Bonifica per la messa in sicurezza dei fossi attorno all'aeroporto, nella zona industriale e a monte dell'abitato di Castelferretti, stanno per prendere avvio ulteriori interventi a protezione del centro storico castelfrettese e dell’area di via del Consorzio