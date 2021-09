CIVITANOVA MARCHE – Hanno viaggiato per oltre 1000 chilometri nascosti in un carico di pneumatici, dalla Serbia dove erano riusciti a salire fino a quando sono stati scoperti e soccorsi tre giovani migranti afgani, due appena maggiorenni, il terzo di 21 anni. Il loro viaggio della speranza è terminato ieri sera a Civitanova Marche, in un parcheggio vicino agli uffici doganali. A scoprirli è stato l’autista del camion, un uomo macedone di 38 anni che aveva sentito delle voci venire dal cassone del mezzo. Una volta scesi hanno raccontato di essere saliti in Serbia, aiutati da un individuo al quale per l’organizzazione del viaggio avevano dato una somma di denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Civitanova Marche e un’ambulanza. I ragazzi sono stati assistiti: erano in buone condizioni, ma affamati e disidratati. Sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione e dalla Polizia Scientifica. Sono in corso accertamenti sul ruolo del camionista.