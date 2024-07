La rabbia e l'amarezza per la sentenza dello scorso 17 giugno vibrano ancora nelle parole dei familiari delle sei vittime della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Con le foto dei loro cari al collo hanno deciso di scendere in piazza e attraversare in corteo le vie principali del centro di d'Ancona per chiedere una giustizia che a loro parere non c'è stata.