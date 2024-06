Una nota all'improvviso con la quale, Tony Tiong, annuncia la cessione dell'Ancona – il closing già domani -, irrita il sindaco Daniele Silvetti: "Non ci sorprendiamo più di nulla, per noi è irrilevante". E allora avanti per la nuova società: pubblicata la manifestazione d'interesse per attirare gli imprenditori, scatta la scorsa per la D. Prima tappa il 4 luglio, servono 400mila euro.