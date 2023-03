SENIGALLIA – L’albero di Giovanni Falcone mette le radici nel Liceo Classico Perticari di Senigallia. Grazie al progetto “Un albero per il futuro”, presso l’istituto si è tenuta la cerimonia di piantumazione di una talea ricavata dall’albero di Giovanni Falcone, simbolo dell’antimafia. Si tratta di una talea ricavata dal Ficus macrophylla subsp. columnaris che cresce davanti alla dimora che fu del giudice a Palermo, diventato simbolo di legalità e libertà.

In rappresentanza del Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Assisi erano presenti il Brigadiere Agostino Coricelli e l’Appuntato scelto con qualifiche speciali Francesco Falcinelli a cui è stato lasciato il compito di illustrare il valore e la portata del progetto nazionale. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha avviato, infatti, le procedure per la duplicazione e distribuzione dell’Albero di Falcone, fulcro di un progetto di educazione alla legalità ambientale, il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Assisi che svolge attività di gestione, tutela e conservazione della Foresta demaniale statale, ha donato la talea dell’albero Falcone e 24 piante di ginestre odorose. A introdurre la cerimonia, il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Di Paola che ha presentato l’evento, sottolineando l’impegno del Liceo Classico Perticari nel promuovere e nel porre in essere, all’interno della propria offerta formativa, numerose attività di educazione alla legalità e all’ambiente, e soffermandosi sull’importanza che la scuola riveste nell’educazione al valore della legalità.

Presente anche l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, rappresentato dal dott. Massimo Iavarone che ha ricordato la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Ai ragazzi il messaggio lasciato in eredità da Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.