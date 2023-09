TOLENTINO – Terribile schianto all’alba, in superstrada tra Tolentino e Belforte del Chienti. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate all’ospedale dopo lo scontro tra due autovetture, avvenuto per cause in corso di accertamento. Uno dei mezzi si è completamente ribaltato, l’altro è finito fuori strada, su un campo. Sul posto a lavoro i sanitari e i Vigili del Fuoco. I feriti non sono in pericolo di vita.