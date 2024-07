Nuova selezione di scatti e nuova location per la mostra fotografica Go World ad Ancona: dal 24 Luglio al 07 Agosto riflettori accesi in Piazza Cavour per Edoardo Agresti e la sua “AI Generativa? No grazie!”, 28 immagini che esaltano la visione e l'esperienza umana senza l'ausilio di algoritmi o reti neurali.

Con il Patrocinio del Comune di Ancona, Assessorato alla Cultura.

“AI generativa? No Grazie" è una celebrazione dell'individualità, della creatività e della connessione umana con il mondo che ci circonda. Un invito a condividere un viaggio senza confini, esplorando il potere senza tempo della fotografia "fatta a mano". Perchè fotografare è un modo di vivere.

“In un'era in cui la tecnologia digitale rivoluziona l'arte e la creatività, questa collezione di scatti realizzati "sul campo" è il risultato di una ricerca personale, di emozioni vissute e di incontri autentici. Un viaggio attraverso paesaggi mozzafiato, sfiorando culture lontane e osservando storie che trasudano autenticità. Ogni fotografia racconta una storia unica, raccolta dallo sguardo umano senza l'ausilio di algoritmi predittivi o elaborazioni automatiche” – spiega il fotografo e reporter fiorentino Edoardo Agresti – “Questa mostra vuole sfidare la percezione contemporanea dell'arte fotografica, offrendo una prospettiva puramente umana del mondo che ci circonda. Invito il pubblico a esplorare queste immagini con una mente aperta e un cuore curioso, pronti a scoprire le meraviglie del nostro pianeta attraverso gli occhi e il talento dell’autore.”

“Continua la volontà da parte di Go World di trasmettere dei contenuti valoriali importanti e moderni: al di là delle fotografie (tecnicamente perfette) vogliamo riuscire a promuovere il valore intrinseco che ciascuna immagine trasmette. Il nostro obiettivo è allestire mostre dedicate non solo agli appassionati di fotografia, ma riuscire a destare interesse e coinvolgere chiunque: da qui la scelta di location di passaggio, accessibili a tutti e in ogni momento” – spiega Ludovico Scortichini, Presidente di Go World – “Questa è la seconda delle quattro mostre in programma per l’estate 2024, e altre ne seguiranno nei prossimi mesi, senza escludere, da settembre, il coinvolgimento di alcune scuole: è soprattutto ai più giovani che vorremmo trasmettere valori profondi e universali, legati alla cultura del viaggio e dell’incontro. Approfitto per ringraziare l’Assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini, per averci dato questa possibilità.”