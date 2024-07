Nuovi autisti, ma anche attenzione alla manutenzione dei mezzi, perplessità sulla nuova viabilità di piazza Kennedy nonché la necessità di incrementare le risorse pubbliche per il trasporto della città capoluogo di regione.

Sono queste in estrema sintesi le richieste che i sindacati dei trasporti hanno fatto all'incontro avvenuto martedì 23 luglio in comune ad Ancona per fare il punto su Conerobus. Proprio sulla questione della carenza di personale le sigle sindacali hanno insistito ribadendo la connessione con i disservizi registratisi nelle ultime settimane e sul ritardo nell'organizzazione di un nuovo bando per le assunzioni che il sindaco Daniele Silvetti si è impegnato a fare.