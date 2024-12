SENIGALLIA – A seguito del forte maltempo che sta coinvolgendo il territorio di Senigallia, il sindaco Massimo Olivetti, dopo aver disposto l’apertura della sala operativa già da ieri sera, per monitorare la situazione, nella notte ha aperto anche il Centro operativo comunale.

La situazione più critica, a stamattina, si è verificata al sottopasso del Cesano, completamente allagato. Anche il livello del fiume Cesano è particolarmente alto. Inoltre le forti raffiche di vento che stanno sferzando la città, stanno mettendo a serio rischio alcune alberature.

Sin dalle prime ore della notte sono state attivate le squadre dei reperibili e dei volontari. Il messaggio del Comune alla popolazione: “Si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti, a non sostare sotto gli alberi o in luoghi dove potrebbero per il vento cadere materiali posti in alto. Il monitoraggio delle aste fluviali del Misa, del Cesano, dei corsi d’acqua secondari nonché di tutto il territorio prosegue costantemente. Le previsioni meteorologiche indicano che lo stato di maltempo durerà almeno sino a metà giornata”. Altre ore in apnea per la città colpita dalle alluvioni del 2014 e del 2022.

Stando agli aggiornamenti di stamattina, ma la situazione è in continua evoluzione, sono state registrate criticità nelle vie Fontenuovo, Corinaldese, Castelli e Strada San Bonaventura Filetto. Così anche nella Strada della Fonte Mandriola e Montedoro. Chiunque abbia necessità può telefonare ai seguenti recapiti telefonici 0716629386 e 0716629288. Aggiornamenti sui social della Protezione civile di Senigallia o quelli istituzionali del Comune.