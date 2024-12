MONTE VETTORE (ASCOLI PICENO) – La stazione di Ascoli Piceno del Soccorso alpino e speleologico Marche è intervenuta per il recupero di un escursionista in difficoltà sul Monte Vettore.

La segnalazione è giunta ieri sera ai carabinieri di Arquata del Tronto da parte dei familiari dell’escursionista, preoccupati per l’assenza di contatti da ore. L’uomo, partito per un’escursione nella zona del Monte Vettore, aveva trovato rifugio presso il bivacco Zilioli a causa delle condizioni meteorologiche avverse ed intorno alle 22 è riuscito a mettersi in contatto con i militari.



Le squadre del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico hanno monitorato la situazione meteo durante la notte. Questa mattina all’alba, approfittando di una finestra di bel tempo, una squadra di soccorritori è riuscita a raggiungere l’escursionista, che nel frattempo aveva iniziato in autonomia la discesa verso Forca di Presta. L’uomo era in buone condizioni di salute.