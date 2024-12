MARCHE – Vento forte, pioggia, mareggiate stanno bersagliando dalla scorsa notte il territorio delle Marche dove si registra un abbassamento delle temperature e anche nevicate nell’hinterland delle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata.

Il vento, previsto dall’allerta gialla in atto con forza fino a burrasca fino al primo pomeriggio, ha provocato onde alte e causato la caduta di molti alberi e rami in strada e su diverse auto, creando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime luci dell’alba proprio per il forte vento che sta imperversando sia sulle alture sia sulla fascia costiera. Finora sono oltre 75 gli interventi dei pompieri soprattutto per alberi caduti sulle strade ma anche per qualche allagamento.