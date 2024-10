Sempre più poveri nelle Marche. Una situazione allarmante denuncia la CGIL. Secondo i dati ISTAT elaborati dall'Ires CGIL Marche nel 2023, nella nostra regione le famiglie in condizioni di povertà relativa sono pari all’11%. Quasi mezzo punto percentuale in più della media nazionale e poco meno del doppio di quella del Centro Italia.

Non solo si tratta per la nostra regione del dato più alto degli ultimi 10 anni, con un aumento in un solo anno di oltre il 3%, l'incremento maggiore in Italia.

E aumenta anche la povertà individuale che si attesta al 17,5% con un incremento di oltre 5 punti rispetto al 2022, configurandosi anche in questo caso come l’incremento maggiore in Italia.