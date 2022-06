ANCONA – La tendenza era già nota, ma adesso c’è l’ufficialità dei numeri. Nella settimana tra il 15 e il 21 giugno nelle Marche si è registrato un’impennata di positivi al coronavirus pari al +53,6% rispetto a quella precedente e si è rilevata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (247). Lo evidenziano i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Sopra media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (7,8%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,7%). Per quanto riguarda il vaccino, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ne ha ricevuta nessuna dose è dell’8,1% (media Italia 7%) a cui si aggiunge la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 6,7%.