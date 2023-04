ANCONA – Perde il controllo dell’auto, per cause ancora in fase di accertamento, e termina la sua corsa contro la recinzione della ferrovia. Incidente choc, oggi alle 13.30, in via Flaminia, all’altezza di Torrette: il conducente del mezzo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e rimuovere la porzione di recinzione danneggiata. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per un’ora. Presenti gli agenti della Polizia locale e il personale delle Ferrovie.