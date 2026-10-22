Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano potenziano la loro offerta turistica integrata, valorizzando le imprese locali e utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei visitatori. Sono stati infatti installati tre totem multimediali di ultima generazione, uno per ciascun Comune, attraverso i quali i turisti potranno conoscere le attrazioni, gli itinerari e le opportunità offerte dai tre borghi, ma anche scoprire le attività economiche presenti sul territorio, dalle botteghe artigiane ai ristoranti, dai bar alle strutture ricettive. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, gli utenti potranno interagire con un avatar dalle sembianze umane, capace di rispondere in tempo reale alle richieste e fornire informazioni utili per organizzare la propria visita.

È una delle principali novità di “Sibillini Experience”, iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo nell’ambito di un modello innovativo e condiviso di promozione turistica che coinvolge i tre Comuni. Il progetto rientra nel più ampio programma “Val di Fiastra, paesaggi e civiltà del fare”, finanziato attraverso il bando regionale “Borgo Accogliente”.

L’obiettivo è mettere in rete le bellezze paesaggistiche e culturali dei borghi con le attività economiche locali, valorizzando il ruolo delle imprese nell’accoglienza turistica e creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Il progetto è stato presentato mercoledì 21 ottobre 2026 nel corso di una conferenza stampa.

In apertura, il Presidente territoriale di Confartigianato, Enzo Mengoni, ha sottolineato come il ruolo dell’Associazione sia anche quello di essere “al fianco delle amministrazioni pubbliche, credendo fortemente nella collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale. Siamo convinti, infatti, che lavorando insieme si possano costruire percorsi concreti, capaci di creare nuove opportunità per le imprese e, più in generale, di portare benefici a tutta la comunità”.

Hanno poi preso la parola i Sindaci dei tre Comuni coinvolti, a partire dal Primo Cittadino di Loro Piceno, Robertino Paoloni, in rappresentanza del Comune capofila. “Questo progetto è parte di un grande puzzle, ‘Val di Fiastra, paesaggi e civiltà del fare’, che sta prendendo forma e che dimostra la capacità del territorio di fare rete per creare nuove opportunità”, ha dichiarato. Il Sindaco di Sant’Angelo in Pontano, Vanda Broglia, ha sottolineato come il bando regionale “Borgo Accogliente” si sia “rivelato particolarmente intelligente, perché privilegia la compartecipazione dei privati”, mentre il Sindaco di Ripe San Ginesio, Paolo Teodori, ha ringraziato Confartigianato “per il coordinamento e per il supporto quotidiano che l’Associazione garantisce alle micro e piccole imprese artigiane del territorio”.

Il Responsabile Sviluppo e Categorie di Confartigianato, Paolo Zengarini, ha evidenziato la scelta dell’Associazione di partecipare attivamente al progetto, in qualità di partner, all’interno di un’aggregazione che riunisce amministrazioni comunali e operatori economici, con l’obiettivo di sviluppare nuove forme di collaborazione e valorizzazione del territorio.

Emanuela Fiorani, Responsabile del servizio Contributi pubblici alle imprese di Confartigianato, è entrata nel dettaglio degli interventi realizzati: “Il progetto ha previsto, inizialmente, una mappatura delle attività legate all’accoglienza turistica presenti nei tre Comuni, successivamente inserite in nuovi itinerari urbani e naturalistici, elaborati per offrire ai visitatori un’esperienza di scoperta più completa. L’obiettivo è valorizzare non soltanto il patrimonio paesaggistico e culturale, ma anche il tessuto economico locale, dando visibilità alle imprese e alle opportunità che il territorio è in grado di offrire. I nuovi totem multimediali rappresentano lo strumento attraverso il quale rendere accessibili queste informazioni, grazie a una tecnologia interattiva e di semplice utilizzo. L’iniziativa, che proseguirà anche nel 2027 e nel 2028, prevede inoltre ulteriori interventi di promozione e diffusione di Sibillini Experience”.

Riccardo Golota, Responsabile interprovinciale Confartigianato Turismo, ha infine aggiunto: “Sono stati elaborati sei itinerari, tra percorsi naturalistici e passeggiate urbane di carattere culturale, costruiti sulla base delle peculiarità dei Comuni e delle attività presenti in ciascun luogo. I percorsi variano da poco più di un chilometro, per quelli urbani, fino a circa otto chilometri per quelli extraurbani, offrendo anche la possibilità di incontrare botteghe, attività commerciali e produttori locali, scoprendone le eccellenze e vivendo esperienze sul territorio. L’auspicio è che negli anni il circuito possa ampliarsi, coinvolgendo nuove imprese e arricchendosi di ulteriori opportunità. Sibillini Experience non è un progetto statico, ma uno strumento che dovrà essere costantemente curato, aggiornato e sviluppato nel tempo”.