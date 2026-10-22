ANCONA – Dal 26 al 31 ottobre, dalle 9 alle 14, sarà attivo nelle Marche il numero verde 800 178 008 per ricevere informazioni sullo screening mammografico, chiarire dubbi e chiedere indicazioni sugli appuntamenti. L’iniziativa, promossa dalla Regione Marche nell’ambito dell’Ottobre rosa, punta a favorire la partecipazione ai programmi di prevenzione oncologica.

Durante la Settimana regionale del Numero Verde sarà possibile parlare direttamente con gli esperti dei Centri screening oncologici delle Marche, ottenere chiarimenti sulle modalità di accesso, richiedere il rinvio di un appuntamento e conoscere le diverse fasi del percorso, dall’esame mammografico agli eventuali approfondimenti diagnostici.

«Chiunque abbia un dubbio sull’esame mammografico o richiesta di rinvio dell’appuntamento o per qualsiasi altro chiarimento, gli esperti dei Centri screening delle Marche sono a disposizione per aiutare a capire come partecipare», spiega l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro. «A volte basta una risposta chiara per decidere di dedicare alla propria salute un’attenzione rimandata da tempo».

Nelle Marche lo screening mammografico gratuito è rivolto alle donne tra i 45 e i 74 anni e non richiede l’impegnativa del medico. Il programma comprende anche gli eventuali approfondimenti diagnostici e, quando necessaria, la successiva presa in carico.

L’assessore Calcinaro sottolinea inoltre l’importanza di aderire al programma pubblico, che prevede una doppia lettura delle mammografie da parte di due radiologi esperti, per garantire una maggiore accuratezza diagnostica.

L’iniziativa si rivolge anche alle donne che hanno rinviato l’esame o che desiderano ricevere maggiori informazioni prima di aderire allo screening. Per tutta la settimana, dal 26 al 31 ottobre, il numero verde 800 178 008 sarà a disposizione dalle ore 9 alle 14.