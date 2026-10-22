Subito un Consiglio regionale straordinario per riferire su quanto accaduto e far luce sull’intera vicenda. Dopo le notizie diffuse da Guardia di Finanza e Procura di Ancona sull’inchiesta relativa a corruzione e infiltrazioni mafiose nei cantieri del post-sisma, che riguarderebbe tra gli altri l’ex capo di gabinetto del governatore Acquaroli, Fabio Pistarelli, le opposizioni compatte chiedono una risposta immediata.

In un comunicato congiunto, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Progetto Marche e Lista Ricci esprimono “sconcerto e preoccupazione per la situazione”.