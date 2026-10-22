Irpef, Iva, addizionali, ecotasse, imposte di registro, bollo auto. La collezione di tasse dei contribuenti marchigiani conta ben 41 esemplari tra nazionali, regionali, provinciali e comunali. E la tassazione locale pesa di più sulle famiglie con i redditi minori. Parte da questi dati la Uil Marche per l’iniziativa “Ora basta! – Meno pressione fiscale su salari e pensioni”, tappa marchigiana dell’iniziativa lanciata a livello nazionale e dedicata all’impatto della fiscalità locale sul potere d’acquisto delle famiglie