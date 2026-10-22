Autoricambi Dorico: 60 anni di passione, competenza, famiglia. Presenti le telecamere di èTV.

Le note di “Viva la vida” del Maestro Marco Santini hanno fatto da cornice alla Festa di Autoricambi Dorico. Sessant’anni di lavoro, passione e successi celebrati al Finis Africae di Senigallia per una serata in famiglia, con i soci, i partner e i collaboratori. L’azienda leader nelle Marche per la vendita di ricambi e accessori per auto, moto, mezzi commerciali, autocarri e autobus, è oggi una realtà solida e capillare sul territorio: guidata dall’amministratore Rolando Radoni, affiancato da Francesca Barbini, la società conta diverse decine di dipendenti e sedi ad Ancona, Senigallia, Castelbellino, Potenza Picena, Corridonia e Ascoli Piceno. Ma non ha perso il suo segreto: lo spirito dei suoi fondatori Mario Barbini e Amleto Vignini, partiti da un piccolo magazzino in Via Giordano Bruno ad Ancona…