ANCONA – Dal 28 marzo 2027 riprenderanno i voli tra Ancona e Monaco di Baviera, operati da Air Dolomiti, compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. Il collegamento sarà operativo sei giorni su sette e consentirà di rafforzare la connettività internazionale dell’Aeroporto delle Marche. Ne dà notizia, in una nota, la società Ancona International Airport. Una rotta strategica verso uno dei principali hub europei ed internazionali, che può offrire alle imprese marchigiane collegamenti più efficienti con clienti, partner e mercati esteri, oltreché rafforzare l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, fortemente orientato all’export. D’altro canto accresce l’accessibilità del territorio per possibili investitori, operatori economici e turisti. Nel solo 2025, quasi 62mila passeggeri hanno utilizzato la rotta Monaca-Ancona-Monaco.

“Il ritorno di Lufthansa rappresenta un risultato di grande rilievo per il nostro aeroporto e per l’intera regione, tanto più significativo alla luce dell’attuale scenario geopolitico internazionale, particolarmente complesso e caratterizzato da forti criticità per l’intero comparto del trasporto aereo – dichiara Giorgio Buffa, amministratore delegato di Aia –. Il ripristino di questo collegamento testimonia la capacità dello scalo marchigiano di consolidare relazioni strategiche e di rispondere a esigenze concrete di mobilità del territorio”. Soddisfatto anche il governatore Francesco Acquaroli, che ha espresso “gratitudine nei confronti di chi ha lavorato per raggiungere questo risultato perché il volo per Monaco di Baviera rappresenta per la nostra regione uno dei principali collegamenti con l’Europa e con il mondo e consolida le opportunità offerte dal nostro Aeroporto delle Marche a tutto il territorio”. Sponda Lufthansa, la senior director sales in Italia Gabriella Galantis spiega che “il ripristino del collegamento tra Ancona e Monaco rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza di Lufthansa Group in Italia. Le Marche sono un territorio dinamico e fortemente orientato ai mercati internazionali e siamo lieti di poter nuovamente offrire ai passeggeri della regione un accesso diretto al nostro hub di Monaco e, da qui, al network globale di Lufthansa Group”.