Adiconsum Informa: pagare a rate, una comodità che può diventare un rischio?
Sempre più italiani scelgono di pagare a rate. Una tendenza in crescita che nasconde un problema: le difficoltà economiche delle famiglie.
Se un tempo la rateizzazione era riservata soprattutto ai grandi acquisti, oggi viene utilizzata sempre più spesso anche per comprare beni di prima necessità. Un segnale che invita a riflettere sul potere d’acquisto dei consumatori e sulla loro capacità di far fronte alle spese quotidiane.
Ma attenzione: accumulare troppe rate può portare a una situazione di sovraindebitamento, difficile da gestire e dalla quale può diventare complicato uscire.
Senza contare che la facilità di pagamento può spingere ad acquistare prodotti costosi e non indispensabili, come gli smartphone, sottovalutando l’impatto delle rate sul bilancio familiare.
Quando la rateizzazione è davvero un’opportunità e quando, invece, diventa un rischio per le nostre finanze?
Ne parliamo nella nuova puntata di Adiconsum Informa, per capire come fare scelte consapevoli e proteggere il proprio bilancio familiare.