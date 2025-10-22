FABRIANO – Ricollocamento di dipendenti ex Giano in virtù di nuovi ordini in arrivo negli stabilimenti Fedrigoni delle Marche. Si prevede, quindi, un aumento dei volumi produttivi a Fabriano (Ancona) a partire dai primi mesi del 2026. Mentre a Castelraimondo (Macerata) sarà sospeso il turno notturno. Alcuni contratti in somministrazione non verranno rinnovati.

Questo quanto emerso durante l’incontro tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl carta e stampa, insieme alle Rsu di Fabriano e Rocchetta e la direzione dell’area Marche del gruppo Fedrigoni. Per quanto riguarda il settore “Security” è in corso la finalizzazione di nuovi contratti che determineranno l’arrivo di ulteriori volumi produttivi. Le previsioni indicano l’avvio di un ciclo produttivo continuo a partire dal primo trimestre del 2026, con alternanza operativa sulle linee MM6 e MM8.