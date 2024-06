FOSSOMBRONE – Ennesima tragedia sulle strade marchigiane, un centauro di 54 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che porta ad Urbino.



L’incidente è avvenuto a Calmazzo di Fossombrone: per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra un’auto e la moto su cui viaggiava l’uomo, che è stato sbalzato dal mezzo, finendo rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari arrivati sul posto hanno chiesto immediatamente l’intervento dell’eliambulanza mentre cercavano disperatamente di rianimarlo. Ogni tentativo di rianimarlo però è stato vano e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne.