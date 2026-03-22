Una lunga rotta che parte da Ancona per provare ad arrivare sulla costa di Gaza. Nella parte storica del porto di Ancona, davanti all’arco Clementino, gli attivisti del Coordinamento Marche per la Palestina hanno organizzato una giornata per salutare la barca a vela di circa 16 metri, con a bordo otto persone, che salperà domani per raggiungere la Sicilia e unirsi alla seconda spedizione della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza con l’intenzione di portare aiuti materiali e di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni di vita della popolazione palestinese.