MACERATA – Simula il proprio rapimento e chiede il riscatto alla propria madre ma viene rintracciato e denunciato dai carabinieri per simulazione di reato. E’ accaduto ieri pomeriggio a Macerata. La donna di 58 anni aveva denunciato ai carabinieri che il figlio trentenne le avrebbe inviato diversi messaggi sostenendo di essere trattenuto contro la sua volontà da altre persone e richiedeva l’invio urgente di somme di denaro per far fronte a pregressi debiti.

I carabinieri hanno rintracciato il giovane già noto alle forze dell’ordine presso l’abitazione di una conoscente a Macerata, in buone condizioni generali di salute e lo hanno denunciato in stato di libertà.