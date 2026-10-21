PESARO – Da martedì circolano audio e messaggi allarmanti diffusi attraverso i social e nelle chat degli studenti su possibili aggressioni e incendi nelle scuole, evocando il ricordo dei recenti episodi di disordini avvenuti a Milano e in Francia, ma sono tutte fake news.

A darne notizia attraverso il suo account facebook il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, che invita la cittadinanza a “mantenere la calma, evitare di alimentare allarmismi e non condividere ulteriormente audio e messaggi senza averne verificato l’attendibilità”. Il sindaco ha sottolineato il costante contatto con la questura, le forze dell’ordine questa mattina erano presenti presenti al campus di Pesaro per monitorare la situazione e garantire la necessaria attenzione.

Controlli fuori dalle scuola anche a Senigallia per gli stessi messaggi dopo le numerose chiamate arrivate alle forze dell’ordine da parte di genitori preoccupati