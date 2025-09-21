ANCONA – La Polizia di Stato ha arrestato ad Ancona una quarantenne di origini romene che doveva scontare una pena di due anni e 19 giorni di reclusione. La donna, secondo quanto riporta la Questura, è stata fermata durante un controllo della Squadra Volanti e si è mostrata subito riluttante, con un atteggiamento nervoso e poco collaborativo.

Dagli accertamenti è emerso che era ricercata in base a un provvedimento emesso a luglio dalla Procura di Venezia, che aveva revocato la sospensione dell’ordine di carcerazione ripristinando l’esecuzione della pena. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro.