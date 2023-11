SERVIGLIANO – In testa fin dalla prima tornata, l’edizione 2023 della Giostra all’anello di Servigliano, 55esima edizione del Palio di Castel Clementino, va al folignate Daniele Scarponi per Paese Vecchio

Scarponi era stato chiamato al capezzale del Rione Paese Vecchio per sostituire Massimo Gubbini rimasto vittima di un gravissimo incidente durante una prova al Campo dei Giochi di Foligno, a una settimana dall’edizione notturna della Quintana di Ascoli.



In sella a Cute Babies, Scarponi ha messo in fila il plurivincitore Luca Innocenzi del Rione Porta Santo Spirito e Mario Cavallari del Rione San Marco. Più staccati Lorenzo Melosso (Rione Porta Marina) e Nicholas Lionetti (Rione Porta Navarra) che si è ritirato dopo la prima tornata.





Per Scarponi si tratta del quarto successo a Servigliano, l’undicesimo per Paese Vecchio che con questo Palio affianca in un colpo solo, Porta Navarra e Porta Marina anche loro con 11 vittorie e allontana San Marco, fermo a nove vittorie. In vetta, con 18 successi, resta Porta Santo Spirito.