Un gigante da 225 mila metri quadrati e 180 milioni di euro di investimento nel cuore delle Marche, porte aperte allo stabilimento Amazon di Jesi, il più grande centro robotico della multinazionale in Italia, il secondo più grande in Europa.
All’interno dell’hub aperto da circa tre mesi e che conta ad oggi 500 dipendenti, l’attività scorre già a pieno ritmo: bracci robotici caricano le merci appena arrivate sui rulli, centinaia di piccoli robot spostano gli scaffali per sistemare o prelevare le merci e poi c’è sempre l’occhio umano che controlla lo smistamento finale delle spedizioni.
Servizio di Laura Meda, riprese e montaggio Matteo Delicato