SENIGALLIA – Non ce l’ha fatta il bambino di 11 anni che nel pomeriggio era stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici nei pressi di un incrocio in via della Resistenza, a Marzocca di Senigallia, poco dopo le 16,30.

Il ragazzino è stato travolto da un’auto che passava in quel momento, alla guida della quale si trovava una donna di 41 anni, di origine rumena ma da tempo residente a Marzocca. Anche lei è rimasta lievemente ferita dalle schegge del vetro. Il bambino si è schiantato contro il parabrezza e dopo un volo di diversi metri è caduto rovinosamente a terra. Non indossava il caschetto.

Dopo il tragico impatto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Disperato il tentativo di strappare il bambino alla morte. Dopo essere stato intubato, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, dove però, poco dopo, il cuoricino ha smesso di battere. Troppo gravi i traumi cranico e toracico.

Sono in corso indagini e accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, mentre la dinamica è al vaglio della polizia locale. Da quanto si apprende ci sarebbero anche dei testimoni in particolare un altro bambino, amico della vittima, che avrebbe assistito alla tragica sequenza. Poco dopo sul luogo è arrivato anche il papà del bambino che ha avuto un crollo ed è stato soccorso dal personale sanitario.

L’incidente è avvenuto in una strada interna di Marzocca, dove solitamente le auto procedono ad un andatura poco sostenuta, tra stop e rotatorie. Il ragazzino arrivava dal lato leggermente in discesa e l’auto che l’ha urtato non aveva lo stop. Inoltre c’è un albero a bordo strada che potrebbe aver coperto in parte la visuale.