Sull’asfalto restano le tracce dolorose del dramma maturata in una calda notte estiva. Un gruppo di ragazzini in motorino poi uno sbanda, finisce sul marciapiede e si schianta contro un palo. Se n’è andato così, a soli 14 anni, Nicolò Cesini, sotto gli occhi increduli degli amici in via dei Mori, nella zona industriale di Montecassiano. Una lunga scia di sangue sulle strade che fa segnare per il solo mese di luglio già 6 vittime nelle Marche, la maggior parte viaggiavano su due ruote.