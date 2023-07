PERUGIA – Violenza sessuale nei confronti di due ragazze di Fabriano di 20 e 24 anni.



Le due giovani hanno preso parte a una festa a Perugia che si è rivelata un incubo. Il tutto, secondo il racconto delle ragazze, sarebbe avvenuto subito dopo la festa in realtà, al momento del rientro a casa.



Invece di riaccompagnarle in stazione (da dove avrebbero preso un treno per le Marche), alcuni ragazzi della festa (sembra almeno otto) le avrebbero condotte in un centro sportivo isolato. Qui sarebbero iniziate le violenze.

Ad un certo punto una delle due giovani però sarebbe riuscita a chiamare il 112 e a chiamare la polizia, mentre gli otto aggressori si dileguavano.



Il racconto delle ragazze, visitate e curate presso il pronto soccorso di Perugia, ha trovato riscontro nelle ecchimosi e nelle ferite riportate.



Le giovani, riferisce la questura di Perugia, hanno sporto formalmente denuncia contro le persone che le hanno aggredite. Sono scattati immediatamente gli accertamenti e sono in corso gli approfondimenti investigativi della squadra mobile per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili delle violenze.