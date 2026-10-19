Drammatica protesta in corso da questa mattina a #Tolentino da parte di tre operai della ricostruzione. I giovani di origine egiziana sono saliti su una gru in piazza #SanNicola ad un’altezza di circa 35 metri…
AGGIORNAMENTO DELLE 17.49 DALLA QUESTURA DI MACERATA
Il mediatore della Polizia di Stato è ancora al lavoro per cercare le soluzioni utili a far desistere i tre uomini dall’azione di protesta nata dal mancato versamento degli stipendi, anche arretrati. Sul posto, oltre al mediatore, personale della Polizia di Stato coordinato da un Funzionario della Questura di Macerata.