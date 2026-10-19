Una grande festa di sport, solidarietà e partecipazione ha animato questa mattina il Centro Commerciale ValdiChienti e le strade di Piediripa in occasione della seconda edizione della ValdiChienti Charity Run for CorriADMO.

Sono stati più di 1000 i partecipanti ufficialmente iscritti, un nuovo record per la manifestazione. Un lungo fiume giallo, formato da famiglie, bambini, associazioni e appassionati di sport, ha colorato il territorio con la maglietta ufficiale dell’evento.

Ad accogliere i partecipanti è stata una giornata caratterizzata da temperature miti e da un clima di grande entusiasmo. Presenti anche la Croce Rossa Italiana e la Croce Verde, che hanno garantito la propria assistenza durante lo svolgimento della manifestazione.

Dopo il riscaldamento muscolare collettivo, organizzato all’interno dell’anfiteatro del Centro Commerciale a ritmo di musica, alle ore 9.45 è stata data ufficialmente la partenza.

Tre i percorsi proposti: uno breve di 2,6 chilometri, uno intermedio di 4,3 chilometri e uno lungo di circa 8 chilometri. Particolarmente suggestivo il passaggio dei percorsi medio e lungo nei pressi della splendida Abbazia di San Claudio, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio.

Il partner tecnico Game7 Athletics ha voluto inoltre premiare il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo del percorso più lungo.

Numerose le associazioni che hanno aderito all’iniziativa e che, attraverso la manifestazione, hanno potuto raccogliere fondi destinati a sostenere le proprie attività. Molto significativa anche la partecipazione delle famiglie provenienti dalle scuole del territorio.

La manifestazione ha permesso di raccogliere circa 7.000 euro, destinati per metà ad ADMO e per la restante metà alle associazioni, alle scuole, alle palestre e a tutti gli enti che hanno sostenuto il progetto partecipando attivamente alla sua realizzazione.

Fondamentale il contributo di Pneus Marche, Gruppo Fisiomed e Banca Macerata, che hanno sostenuto il progetto e contribuito a rendere questa giornata ancora più coinvolgente e indimenticabile. Un ringraziamento speciale va anche a Conad, che ha sostenuto l’iniziativa offrendo il ristoro ai partecipanti.

Particolarmente importante anche l’attività di sensibilizzazione promossa da ADMO: durante la giornata sono state effettuate 23 nuove tipizzazioni, permettendo ad altrettante persone di iscriversi al Registro come potenziali donatori di midollo osseo.

«Per noi è un grande piacere poter ospitare la CorriADMO Macerata, perché siamo da sempre vicini al territorio e ai progetti capaci di generare un beneficio concreto per la comunità», ha dichiarato Gianluca Tittarelli, direttore del Centro Commerciale ValdiChienti. «Vedere così tante famiglie e così tante persone partecipare alla manifestazione rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Le 23 tipizzazioni effettuate dimostrano inoltre che il messaggio di solidarietà che volevamo trasmettere è arrivato forte e chiaro».

Grande soddisfazione anche nelle parole di Eleonora Salvatori, presidente di ADMO Macerata: «Ringraziamo il Centro Commerciale ValdiChienti, che ci ospita in questa meravigliosa location, e tutti i partner che hanno scelto di sostenerci. In soli due anni siamo cresciuti da circa 400 partecipanti a oltre mille presenze. Abbiamo effettuato 23 tipizzazioni e per noi questo rappresenta un risultato importantissimo. Vedere centinaia di persone con la nostra maglietta camminare insieme lungo le strade di Piediripa, in una giornata così bella, è stata un’emozione straordinaria».

La seconda edizione della ValdiChienti Charity Run for CorriADMO si chiude quindi con un nuovo record e con un risultato ancora più importante: aver unito sport, comunità e solidarietà, trasformando una semplice camminata in una concreta occasione per aiutare gli altri e sostenere le realtà del territorio che hanno contribuito alla riuscita del progetto.