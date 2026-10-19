Oltre 90mila cittadini hanno potuto accedere a servizi digitali delle pubbliche amministrazioni grazie al supporto di personale specializzato che li ha assistiti. Sono i cosiddetti “facilitatori” nell’ambito della Bussola Digitale, il progetto nato dalla misura PNRR “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale” che nelle sole Marche ha coinvolto 110 punti digitali, soprattutto in piccoli comuni ed entroterra. Ma al suo fianco sono numerosi i progetti finanziati con fondi europei che affrontano le innovazioni e le nuove frontiere tecnologiche.

Di questi e di altri risultati sul fronte della digitalizzazione si è parlato a Maiolati Spontini nel corso dell’incontro “Oltre il FESR 21-27 ed il PNRR: capitalizzare i risultati ottenuti per rilanciare lo sviluppo del digitale nei territori”.