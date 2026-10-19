Grande affluenza di pubblico fin dalle prime ore del mattino alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove domenica 18 ottobre, si è svolta la Festa del Socio di BCC Banca di Ancona e Falconara Marittima, Una giornata che ha trasformato uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio di incontro, confronto e condivisione, aprendosi non soltanto ai soci, ma all’intera comunità.

Ad arricchire la festa una numerosa presenza di stand, da quelli gastronomici, con prodotti e sapori del territorio,a quelli di tantissime realtà che hanno scelto la Mole per presentare e promuovere le proprie attività Un mosaico di esperienze che ha dato spazio alle energie e alle competenze della comunità.

Particolarmente partecipati i due talk della mattinata ospitati nell’Auditorium. Al centro del confronto, da una parte, il rapporto tra banca, imprese e associazioni di categoria per sostenere la crescita del tessuto produttivo; dall’altra, il dialogo tra istituzioni e amministratori locali per generare valore sul territorio. Due momenti che hanno ribadito l’importanza di fare rete e affrontare insieme le sfide economiche e sociali