Cade la pioggia e le strade si allagano alla Cesanella di Senigallia come troppo spesso accade nelle giornate di maltempo raccontano i residenti tra chi è impegnato a spazzare via l'acqua dal giardino e chi invece la drena con le idropompe da scantinati e garage. I danni stando a quanto raccontano i residenti non sono molti, ma a pesare sull'umore è la precarietà in cui si vive a ogni temporale. A causare gli allagamenti il sovraccarico del sistema fognario cittadino