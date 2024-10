Tirocini formativi per studentesse e studenti Unicam e facilitazione delle procedure con il controllo della documentazione in Ateneo prima del perfezionamento della pratica presso gli uffici della Questura di Macerata, per agevolare il rilascio del permesso di soggiorno alle studentesse e agli studenti internazionali che frequentano corsi di laurea Unicam: sono questi i temi oggetto degli accordi di collaborazione firmati a Camerino dal Rettore prof. Graziano Leoni e dal Questore dott. Gianpaolo Patruno.

Presenti all’incontro, tra gli altri, anche il Prorettore vicario con delega all’internazionalizzazione prof. Emanuele Tondi, la Prorettrice alla Didattica prof.ssa Giulia Bonacucina ed il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata Commissario Massimo Santecchia.

“Quella dei tirocini – ha affermato il Rettore Leoni – è una importante opportunità formativa per le nostre studentesse ed i nostri studenti, in particolare per quelli della Scuola di Giurisprudenza; altrettanto importante è l’implementazione di un servizio fondamentale per le studentesse e gli studenti internazionali che scelgono il nostro Ateneo, che potranno così ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in tempi più brevi e senza che il dover seguire tali procedure vada ad incidere sul percorso formativo e sul diritto allo studio. Ringrazio il Questore per la collaborazione dimostrata anche in questa occasione”.

“Ho fortemente voluto essere a Camerino oggi – ha sottolineato il Questore dott. Patruno –per siglare questi due accordi di collaborazione tra le nostre istituzioni. Oltre alla formazione del personale ed alla standardizzazione dei processi, faremo di più, venendo proprio in Ateneo nei periodi stabiliti per raccogliere tutte le istanze presentate ed agevolare quindi le studentesse e gli studenti internazionali. La Polizia di Stato è vicina al territorio e siamo molto lieti, inoltre, di accogliere le studentesse e gli studenti della Scuola di Giurisprudenza all’interno dei nostri uffici per svolgere i tirocini formativi.”

Le politiche di internazionalizzazione avviate da tempo da Unicam hanno favorito un sempre costante aumento del numero di studenti internazionali, che devono necessariamente affrontare le procedure per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Ciò ha causato

un aumento dei tempi di rilascio di tale permesso, che ha effetti negativi sulla regolarità del percorso formativo e sulla possibilità di fruire dei benefici di diritto allo studio.

E’ proprio per questo che la collaborazione tra le due istituzioni consentirà al personale Unicam di essere costantemente formato in merito alla documentazione e agli adempimenti necessari per le richieste di permesso di soggiorno così da fornire informazioni complete alle studentesse ed agli studenti, e di essere anche affiancato da personale della Questura che sarà in Ateneo anche in periodi prestabiliti proprio per svolgere le attività necessarie per il rilascio o il rinnovo del permesso.

L’accordo per la realizzazione di tirocini curriculari presso la Questura di Macerata per le studentesse e gli studenti Unicam, in particolare quelli iscritti ai corsi di laurea attivati dalla Scuola di Giurisprudenza, ha come obiettivo invece quello di agevolare le scelte professionali una volta ottenuto il titolo di studio, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro all’interno di una Pubblica Amministrazione in cui mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso di studi.