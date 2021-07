BELMONTE PICENO – Omicidio nella notte a Belmonte Piceno: al culmine di una lite un uomo è stato accoltellato ed è morto poco dopo in un rione residenziale, in via dei Sibillini. La vittima è un muratore di 50 anni di Piane di Montegiorgio. A sferrare i colpi mortali sarebbe stato un conoscente della stessa età fermato dai Carabinieri: le indagini sono in corso. Pare che ci siano motivi passionali all’origine della tragedia.