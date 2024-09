Ci risiamo. Le Marche piombano nell’incubo maltempo: allagamenti segnalati a Civitanova, Porto Recanati, Castelfidardo, Falconara. Salvato un 80enne finito fuori strada – in aggiornamento.

Pioggia e vento nella notte hanno causato disagi e qualche danno in varie zone delle Marche, dove piove ormai incessantemente da ore. Sono stati complessivamente decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle Province di Pesaro Urbino, Ancona, e sui tratti costieri del Fermano e del Maceratese.

Il maltempo continua anche stamattina a sferzare il territorio regionale. Criticità per allagamenti di strade, scantinati, e per rami e alberi caduti vi sono state nella zona di Osimo e Ancona ma nessuna criticità è segnalata nel Senigalliese colpito dalle alluvioni nel 2014 e nel 2022.

Nell’Anconetano ad Avacelli di Arcevia, un’auto condotta da un 80enne è uscita di strada, forse resa scivolosa per la pioggia, per la visibilità ridotta dalla nebbia, finendo in un campo: l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco un’ora dopo l’incidente, avvenuto verso l’1.30, e fortunatamente non ha subito gravi conseguenze. E’ stato individuato grazie al segnale del suo cellulare.

In provincia di Pesaro Urbino gli interventi dei pompieri hanno riguardato qualche pianta caduta sulla sede stradale. Nel Maceratese i principali disagi si sono verificati sulla costa a Civitanova Marche con alcune strade e sottopassi allagato.

Stessa situazione Nel Fermano dove sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco nella zona di Porto San Giorgio e Marina Palmense: si è provveduto ad alcuni prosciugamenti e, in un caso, i contatori di un palazzo sono andati a fuoco. Si sono registrate anche due frane di fango laterali su strade nel Fermano tra Casette d’Ete, Sant’Elpidio a Mare e Torre di Palme.

Nell’Ascolano, invece, il maltempo ha finora causato pochi disagi e si sono resi necessari sono alcuni interventi dei vigili del fuoco senza particolari criticità.

Superstrada

Alle 9:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Loreto in direzione Pescara, a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno interessando la zona.

Per la stessa causa è temporaneamente chiusa anche l’uscita di Loreto per le provenienze da Ancona.

Il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia è a presidio dell’area interessata per garantire un monitoraggio costante dell’evento.

Attualmente, nel tratto interessato si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Ancona sud e Loreto in direzione Pescara.

Chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ancona nord e può rientrare in A14 a Loreto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

In aggiornamento