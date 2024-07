Il rettore del'Università politecnica delle Marche Gian Luca Gregori non fa sconti sull'insufficienza di studentati che da venti anni riguarda il polo dorico. Una carenza che si sta cercando di risolvere con la realizzazione di nuovi alloggi universitari, come nella strutttura dell'ex deposito derrate al parco del cardeto di Ancona o nel nuovo studentato in via Saffi finanzato con un bando del Miur. Entrambi sono in via di cantierizzazione. L'obiettivo ribadito anche dall'assessore all'università del comune dorico Marco Battino è far lievitare gli attuali 500 posti disponibili a 1000 entro la fine della legislatura.

Oltre a questo però si lavora anche per la realizzazione di spazi per gli studenti come le cinque aule studio in arrivo in centro. Il progetto finanziato per 180 mila euro dal comune di Ancona con il bando ‘Costruire il futuro’ della Fondazione Cariverona.

Le aule saranno accessibili anche in orario notturno attraverso un sistema di apertura automatica per gli studenti tramite badge e coloro che ne faranno richiesta. Saranno videosorvegliate per garantire la massima sicurezza, soprattutto in orario notturno.

Non si concentreranno esclusivamente nel centro città, ma proprio per incrementare i servizi diffusi nei confronti degli universitari, la loro collocazione interessa diversi quartieri