In calo l’incidenza del contagio da Covid19 nelle Marche nelle ultime 24 ore, mentre si registra un leggero aumento dei ricoveri. Zero le vittime nell’ultima giornata.

Sono rassicuranti i dati del Servizio epidemiologico della Regione Marche riferiti alle ultime 24 ore. I ricoveri totali sono 116 (+2), di cui 3 in terapia intensiva (-1) e 113 in area medica (+3). Sono 13 le persone in attesa di posto letto (-6 in una giornata).

Come detto, nessuna nuova vittima nell’ultima giornata: i decessi totali restano invariati a 3892.

I nuovi casi sono 899, il 28,8% dei 3121 test analizzati. Di questi, 283 si registrano nell’Anconetano, 178 nel Maceratese, 141 nell’Ascolano, 140 nel Pesarese, 121 nel Fermano, e 36 da fuori regione.

In diminuzione l’incidenza del contagio, a quota 469,8 (-25 in 24 ore).