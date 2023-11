URBINO – Giornata con il fiato sospeso a Urbino per un allarme bomba in tribunale scattato questa mattina presto. In contemporanea stesso allarme al palazzo del tribunale a Pesaro. Chiuse le porte e delimitata l’area in entrambe le città. Allarme rientrato poco dopo le 11 dopo i controlli effettuati dall’unità cinofila, ma disagi legati alla viabilità e alle attività nei palazzi di giustizia.