Si avvicina l’appuntamento dei bilanci per le amministrazioni comunali che come cittadini e imprese si ritrovano a dover fare i conti con l’aumento dei costi che si sommano al taglio dei trasferimenti dallo Stato.

A sollevare la questione nel corso dall’assemblea regionale dell’Anci Marche, che si è riunita ieri a Fano al Tag hotel, è stato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani.