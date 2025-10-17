Ha girato il mondo in cerca della sua musica. Dalle Marche a Londra, dalla repubbica Ceca a Los Angeles (dove ha ricevuto un premio dall’Academy per una colonna sonora originale): Frederick Livi si racconta su èTV.

Appuntamento questa sera (venerd’ 17 Ottobre, h 23 circa) nel format ventennale del canale 12. Livi si racconterà accompagnato dalla sua chitarra, “ma non sono un chitarrista, preferisco definirmi un paroliere, e non chiamatemi neanche artista, credo che etichette uccidano la creatività”.

Una vita vissuta sempre alla ricerca, della nota giusta come della parola che desse un senso a tutto, eternamente in cammino. “Nel mio percorso musicale luoghi del cuore come Londra, la Repubblica Ceca, la Polonia, sono stati molto importanti; ho incontrato artisti che mi hanno ispirato e persone che mi hanno aiutato a crescere”.

Vive un periodo di grande popolarità a Praga: “Scrivevano di me le principali riviste musicali del Paese, ero chiamato a suonare nei luoghi più prestigiosi”. Il richiamo dell’Italia però è troppo forte: torna nelle sue Marche ed è pronto a lanciare un nuovo album, “Are U Enough?“ (the talent of talents). “Sono usciti alcuni singoli, ma il business della musica oggi è cambiato. Si guarda poco al contenuto, molto alla forma. Nei talent televisivi di oggi c’è poco… talent. Non boccio tutto: l’autotune non è un tabù per me, mentre su San Remo dico…”.

Appuntamento stasera (Venerdì 17Ottobre) h 23 circa a Punti di Vista, canale 12.