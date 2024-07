Benvenuti ai Tropici, anzi no. Siamo al Passetto di Ancona e pare di stare in Polinesia o alle Bahamas. O meglio la temperatura del mare è più o meno la stessa. Inoltre il fenomeno delle mucillagine sta scemando per la gioia di bagnanti e turisti che si tuffano in una sorta di piscina naturale. La situazione però è critica per gli ecosistemi, spiega il professor Roberto Danovaro della Politecnica delle Marche, titolare dei corsi di Biologia Marina, Ecologia ed Etica ambientale.