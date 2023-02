Nell’ambito del Premio Marche 2022, l’Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche invita all’evento guidato “Aspetti del disegno negli artisti marchigiani del ‘900” che si terrà alla Galleria Civica Albani di Urbino il 18 febbraio 2023 alle ore 17.30

Accanto e in corpo alla storica e sempre illuminante ricognizione sugli artisti marchigiani

promossa dalla Biennale d’Arte Contemporanea Premio Marche, che per l’edizione 2022

è stata ospitata nelle prestigiose sale della Galleria Nazionale della Marche di Urbino, si

e sviluppata ed è ancora in corso la mostra “Aspetti del disegno negli artisti marchigiani

del 900″.

Il progetto espositivo inaugurato il 19 novembre 2022, visitabile fino al 26 febbraio 2023,

e allestito nella Galleria Civica Albani, pone lo sguardo sulle dinamiche espressive che nel

Novecento il disegno ha assunto nei maggiori artisti delle Marche, un disegno rivisitato

in molte delle sue accezioni, in veste di strumento progettuale, documentario e in

relazione agli ambiti dell’architettura della scultura, della pittura, dell’incisione e della

scenografia.

Gli organizzatori, i curatori e i ricercatori attivi intorno alle due importanti manifestazioni

storico-artistiche, intenti a sottolineare ancora una volta il valore della cifra stilistica

marchigiana, incontrano la cittadinanza il giorno sabato 18 febbraio 2023 alle ore 17.30

presso le sale della Galleria Civica Albani di Urbino, per dar vita ad un momento di

riflessione partecipata intorno al disegno e al suo intrinseco legame con le istanze che

hanno animato il XX secolo, legame sottolineato e vivificato dagli artisti, anche

sperimentatori, presenti in mostra (del calibro di Luigi Bartolini, Corrado Cagli, Adolfo De

Carolis, Claudio Cintoli, Dante Ferretti, Gino De Dominicis, Osvaldo Licini, Eliseo

Mattiacci, Ivo Pannaggi, Andrea Pazienza, Arnaldo Pomodoro, Scipione, solo per citarne

alcuni), che consegnano attraverso ogni singolo percorso, tutta la singolarità di alcuni

degli aspetti del carattere dell’arte marchigiana del secolo passato.

La visita guidata sarà curata dalla dottoressa Federica Lazzarini, specializzata in

Iconografia e Critica dell’Arte, che ripercorrerà insieme ai visitatori le tappe salienti del

percorso espositivo, fornendo una chiave di lettura e decodifica delle opere presenti.