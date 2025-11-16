Provincia di Ancona al primo posto in Italia per Sistema salute e al 10/o per Reati e sicurezza, ma complessivamente in arretramento dal 30/o a 37/o posto su 107, nell’Indagine sulla Qualità della Vita del 2025 nelle province italiane realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 27/a edizione.



Una classifica che segnala dunque “un lieve peggioramento della performance complessiva rispetto al 2024”. Ecco la posizione della provincia di Ancona nelle nove dimensioni d’analisi considerate, seguita dalla precedente posizione nel 2024: Affari e lavoro 65/o posto (rispetto al 46/o del 2024); Ambiente 24/o (25/o); Reati e sicurezza 10/o posto (31/o); Sicurezza sociale 68/o (71/o); Istruzione e formazione 14/o (10/o); Popolazione 34/o ( 37/o); Sistema salute, primo posto (3/o); Turismo 52/o (48/o); Reddito e ricchezza 40/o (32/o)